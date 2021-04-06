محطة طبرق الغازية.. أمل جديد لتحسين واقع الكهرباء

بحث رئيس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، في اجتماع مع مسؤولي شركة انتر ناشونال اليونانية، آليات تنفيذ مشروع محطة طبرق الغازية.

وأوضحت شركة الكهرباء أن المحطة من المتوقع أن تنتج 740 ميغاوات، دون أن تكشف عن مواعيد التنفيذ، أو احتمال دخولها إلى الشبكة العامة.

وكان المدير العام للشركة إبراهيم الفلاح قال في تصريح سابق لـ218، إن ليبيا تحتاج إلى 7 آلاف ميغاوات في أوقات الذورة الصيفية، وإن ساعات طرح الاحمال هذا الصيف ربما تصل إلى 6 ساعات.

فيما بلغت قيمة الديون المستحقة لصالح الشركة على عموم المستهلكين نحو ملياري دينار، وبلغت الايرادات الشهرية نحو 45 مليون دينار.

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