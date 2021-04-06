مديرية أمن زوارة تعلن اختطاف مديرها العميد عماد الدين عبزة

ليبيا – أعلنت مديرية أمن زوارة اختطاف مدير المديرية العميد عماد الدين مسعود عبزة المطلوب للنائب العام.

المديرية قالت عبر مكتبها الإعلامي: إنه تم اختطاف العميد عبزة وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر، مؤكدةً أنها قد فتحت محضرًا بهذا الشأن.