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مديرية أمن زوارة تعلن اختطاف مديرها العميد عماد الدين عبزة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت مديرية أمن زوارة اختطاف مدير المديرية العميد عماد الدين مسعود عبزة المطلوب للنائب العام.
المديرية قالت عبر مكتبها الإعلامي: إنه تم اختطاف العميد عبزة وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر، مؤكدةً أنها قد فتحت محضرًا بهذا الشأن.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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