ليبيا الان مديرية أمن زوارة تعلن اختطاف مديرها العميد عماد الدين عبزة تم النشر منذُ 8 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية ليبيا – أعلنت مديرية أمن زوارة اختطاف مدير المديرية العميد عماد الدين مسعود عبزة المطلوب للنائب العام. المديرية قالت عبر مكتبها الإعلامي: إنه تم اختطاف العميد عبزة وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر، مؤكدةً أنها قد فتحت محضرًا بهذا الشأن. Share and Enjoy ! 0Shares 0 0 يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية
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