الوزري يتقدم باعتذاره لوزير الداخلية لشغل مهمة منسق مكتبه بالمنطقة الشرقة

بنغازي 6 أبريل 2021 (وال) – تقدم منسق مكتب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المقدم محمد عثمان الوزري، لمعالي الوزير بطلب إعفائه من مهامه التي كلف بها بموجب القرار رقم 98 الصادر في 29 مارس الماضي.

وعزا الوزري، في خطابه الذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، أسباب طلبه الإعفاء من مهامه التي أوكلت إليه لظروف خاصة، معربا عن أمله بالتوفيق للوزير والوزارة، ومثمنا الثقة التي منحت إليه.

وفيما أعلن عن خالص أمنياته للوزير أن تتسدد خطاه لما فيه صالح البلاد والعباد، أكد اعتذاره عن شغل المنصب.

والوزري شغل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية مهام مدير مكتب وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، وعرف بالانضباطية والحزم وتسيير الأمور الإدارية والأمنية بمكتب الوزير بالشكل الأمثل، ما دعا الوزير الجديد لتعزيز الثقة به لتسيير ذات المهام في مناطق شرق البلاد.(وال – بنغازي) ا م

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