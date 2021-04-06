ليبيا تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع محافظي بنوك منطقة الشرق الأوسط وآسيا، الإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في إطار تهيئة الظروف والحد من تداعيات أزمة كورونا.

وجاءت مشاركة الكبير خلال الاجتماعات التي ينظمها صندوق النقد الدولي عبر الانترنت اليوم الثلاثاء ضمن سلسلة اجتماعات الربيع التي انطلقت الخميس الماضي.

وكان الكبير قد عقد خلال الأيام القليلة سلسلة من الاجتماعات بينها لقاء مع مع وزير التخطيط فاخر مفتاح بوفرنة، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير المالية خالد المبروك عبد الله لبحث إمكانية توحيد الجهود مع حكومة الوحدة الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية