فخامة رئيس مجلس النواب يُناقش مع رئيس ديوان المحاسبة مشروع قانون الميزانية العامة

القبة 06 أبريل 2021 (وال)- ناقش فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الثلاثاء، مع معالي رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقده فخامته بمكتبه في مدينة القبة، بحضور رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة أحمد عبد الحميد عبد العاطي، ومدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات بالديوان الأستاذ أبو بكر محمود عبيد الله، كافة بنود مشروع قانون الميزانية العامة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لإقرارها من قبل مجلس النواب.

بدوره، قدّم رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح لفخامة رئيس مجلس النواب، جملة الملاحظات التي خلصت إليها اللجان المختصة بالديوان، وذلك لوضعها في الاعتبار قُبيل اعتماد القانون. (وال- القبة) إ م/ ر ت

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