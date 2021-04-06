بيت المال يتفقد مطار الأبرق الدولي للتأكد من جاهزيتيه التشغيلية

أجرى رئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، رفقة مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، زيارة ميدانية إلى مطار الأبرق الدولي، وذلك لتقييم مرافق المطار من النواحي الفنية، والتأكد من جاهزيته التشغيلية، وإعداد مجالات الأعمال للمشاريع المزمع تنفيذها.

وعقد اجتماع على هامش الزيارة بمقر المطار، تم خلاله مناقشة المشاريع المتعاقد عليها، والأسباب التي أدت إلى توقف بعضها، وإمكانية استئنافها في الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل المطار، والتي ستسعى المصلحة لتوفيرها.

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