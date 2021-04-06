المنفي يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني التعاون الثنائي في شتى المجالات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالعاصمة طرابلس، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

وحضر اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش، حيث تم بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، كما تطرق اللقاء لتشكيل لجان مشتركة بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وزيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين.

وحسب بيان للمجلس الرئاسي، فقال المنفي: «أنه سيكون هناك تعاون بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري»، مؤكداً على تفعيل كافة الاتفاقات في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.