الدبيبة: ليبيا مستعدة لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس» والوفد المرافق له.
وجرت مباحثات بين الجانبين، تم خلالها التطرق إلى العديد من ملفات التعاون بين البلدين.
وعقب انتهاء جلسة المباحثات عقد مؤتمر صحفي، رحب خلاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية بنظيره اليوناني، مذكرًا بالدور الإيجابي المشرف ل-«قسنطين ميتسوتاكيس» والد رئيس وزراء اليونان الحالي، في رسم وتطوير علاقات التعاون بين ليبيا واليونان في سبعينيات القرن الماضي، متأملا أن تعود هذه العلاقات وفقا للمصالح المشتركة.
وقال الدبيبة: “تجمعنا باليونان علاقات ودية كما أن هناك بُعد تاريخي للعلاقة بين البلدين من الناحية السياسية والثقافية والاقتصادية وأيضاً من حيث القضايا الإنسانية”.
وأضاف أننا نسعى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ورفع تمثيلها وفقا للمصالح المشركة، حيث تم بحث إعادة فتح السفارة اليونانية وتقديم الخدمات القنصلية وأهمها منح التأشيرات من داخل ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في ملف التمريض وتبادل الخبرات في المجال الصحي.
وبين رئيس الحكومة أن هناك تعاونا كبيرا بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري، وأن البلدين يتطلعان إلى تفعيل كافة الاتفاقيات في مجال الطاقة والتجارة البحرية إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بقطاع التعليم، ومجال التدريب العسكري.
وأعلن الدبيبة عن استعداد الجانب الليبي لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الخالصة لكلا البلدين، وذلك من أجل علاقات أساسها حسن الجوار والاحترام المتبادل ومد جسور التعاون بين ضفتي المتوسط الذي نسعى دائما لجعله بحيرة سلام.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الليبية الموقعة مع تركيا، أكد رئيس الحكومة على أهمية أي اتفاقية تساهم في وضع الحلول المناسبة وتحفظ حقوق ليبيا.
كما أكد الدبيبة أيضًا على أهمية إقامة علاقات مثمرة مع الجميع وخاصة الدول الإقليمية والتي تجمعنا بها مصالح مشتركة وفق الاحترام المتبادل وبما يضمن مصلحة بلادنا.
ومن جهته عبر «ميتسوتاكيس» عن سعادته بتواجده في ليبيا كونه مرتبطا باستلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها وعودة العلاقات الثنائية بين البلدين مجدداً.
وقدم رئيس الحكومة اليونانية الشكر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على حرارة الاستقبال وعلى النقاش البناء والمثمر، والذي جاء استكمالا للمحادثة الهاتفية التي أجريت قبل أسابيع قليلة.
وقال “ميتسوتاكس” إن استئناف عمل السفارة اليونانية بطرابلس والذي يعتبر علامة فارقة واستئناف ديناميكي للتعاون اليوناني الليبي، وأيضاً لإيصال رسالة دعم للجهود الرامية لبناء ليبيا السلام والتقدم.
أضف تعليقـك