الدبيبة: ليبيا مستعدة لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس ميتسوتاكيس» والوفد المرافق له.

وجرت مباحثات بين الجانبين، تم خلالها التطرق إلى العديد من ملفات التعاون بين البلدين.

وعقب انتهاء جلسة المباحثات عقد مؤتمر صحفي، رحب خلاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية بنظيره اليوناني، مذكرًا بالدور الإيجابي المشرف ل-«قسنطين ميتسوتاكيس» والد رئيس وزراء اليونان الحالي، في رسم وتطوير علاقات التعاون بين ليبيا واليونان في سبعينيات القرن الماضي، متأملا أن تعود هذه العلاقات وفقا للمصالح المشتركة.

وقال الدبيبة: “تجمعنا باليونان علاقات ودية كما أن هناك بُعد تاريخي للعلاقة بين البلدين من الناحية السياسية والثقافية والاقتصادية وأيضاً من حيث القضايا الإنسانية”.

وأضاف أننا نسعى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ورفع تمثيلها وفقا للمصالح المشركة، حيث تم بحث إعادة فتح السفارة اليونانية وتقديم الخدمات القنصلية وأهمها منح التأشيرات من داخل ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في ملف التمريض وتبادل الخبرات في المجال الصحي.

وبين رئيس الحكومة أن هناك تعاونا كبيرا بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري، وأن البلدين يتطلعان إلى تفعيل كافة الاتفاقيات في مجال الطاقة والتجارة البحرية إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بقطاع التعليم، ومجال التدريب العسكري.

وأعلن الدبيبة عن استعداد الجانب الليبي لاستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الخالصة لكلا البلدين، وذلك من أجل علاقات أساسها حسن الجوار والاحترام المتبادل ومد جسور التعاون بين ضفتي المتوسط الذي نسعى دائما لجعله بحيرة سلام.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الليبية الموقعة مع تركيا، أكد رئيس الحكومة على أهمية أي اتفاقية تساهم في وضع الحلول المناسبة وتحفظ حقوق ليبيا.

كما أكد الدبيبة أيضًا على أهمية إقامة علاقات مثمرة مع الجميع وخاصة الدول الإقليمية والتي تجمعنا بها مصالح مشتركة وفق الاحترام المتبادل وبما يضمن مصلحة بلادنا.

ومن جهته عبر «ميتسوتاكيس» عن سعادته بتواجده في ليبيا كونه مرتبطا باستلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها وعودة العلاقات الثنائية بين البلدين مجدداً.

وقدم رئيس الحكومة اليونانية الشكر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على حرارة الاستقبال وعلى النقاش البناء والمثمر، والذي جاء استكمالا للمحادثة الهاتفية التي أجريت قبل أسابيع قليلة.

وقال “ميتسوتاكس” إن استئناف عمل السفارة اليونانية بطرابلس والذي يعتبر علامة فارقة واستئناف ديناميكي للتعاون اليوناني الليبي، وأيضاً لإيصال رسالة دعم للجهود الرامية لبناء ليبيا السلام والتقدم.