طرح الأحمال في المنطقتين الغربية والجنوبية سيصل إلى ساعة واحدة اليوم

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن مدة طرح الأحمال على المنطقتين الغربية والجنوبية ستصل إلى ساعة واحدة فقط فيما لن يكون هناك طرح للأحمال اليوم في المنطقة الشرقية، وفقا لنشرة الأحمال اليومية الصادرة عن الصفحة الرسمية للشركة.
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قناة ليبيا
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