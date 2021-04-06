السفير الأمريكي يلوح باللجوء لمنتدى الحوار بشأن القاعدة الدستورية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند أنه إذا لم يتمكن مجلس النواب من الاتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق فإنّه يتعيّن على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقًا لخارطة الطريق حتى يُمكن إجراء الانتخابات وفقًا للموعد المحدد للانتخابات في 24 ديسمبر

وأشار نورلاند خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في تونس اليوم الثلاثاء إلى الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق والقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول 1 يوليو 2021، حتى تتمكّن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر 2021 وأضاف إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، فإنّه يتعيّن على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقًا لخارطة الطريق حتى يُمكن إجراء الانتخابات وفقًا للموعد المحدد للانتخابات في 24 ديسمبر والمتفق عليه في منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأكدت السفارة الأمريكية في بيان لها أن نورلاند التقى السائح للاطلاع على آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات الوطنية المنتظرة في 24 ديسمبر 2021. وهنأ السفير نورلاند السائح على الاستعدادات التي تم استكمالها حتى الآن، وعلى الطريقة التي اتسمت بالكفاءة العالية والاستقلالية والحياد والتي نفذت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مهامها الفنية استعدادًا لهذا الحدث التاريخي في الحياة السياسية الليبية.

وناقش الجانبين أهمية تأمين الانتخابات، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحريّة.

وأكدت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين رجالا ونساء، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المكونات الثقافية على حد سواء. وثمنت الولايات المتحدة شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارها مؤسسة مستقلة وقادرة وهي تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لشعب ليبيا.