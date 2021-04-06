أصدر علي الزناتي، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء تشكيل اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث شمل القرار أيضا التعامل مع الجائحة وفق القانون الصحي 106 /1973.

وينص القانون 106 /1973 على «أن يتولى وزير الصحة المسؤولية بشأن مكافحة الأوبئة والأمراض وإصدار القرارات المناسبة بشأنها من علاج ووقاية وتطعيم».

وعُقد وزير الصحة اجتماعا مع ابتسام حديد عضو اللجنة العليا للتطعيمات، في إطار استعدادات وزارة الصحة “للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا”.

وأوضح حساب إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان أن “الاجتماع ناقش آلية نقل اللقاح من مخازن الإمداد الطبي التابعة للوزارة إلى المدن التي تحوي غرف التبريد كمرحلة أولية للبدء في حملة التطعيم، مع ضمان توفير غرف باردة لباقي المدن حتى يتسنى نقل اللقاح إليها ضمن السلسلة الباردة المحددة من قبل الشركة المصنعة وتوصيات منظمة الصحة العالمية”.

وتابع البيان، أنه خلال الاجتماع “تم الاتفاق على توفير سيارات تبريد ثابتة لاستخدامها كمخازن للتطعيم ومتحركة لنقل التطعيم، بدرجة حرارة ما بين (-35 إلى -16)، لاستخدامها خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وأيضاً استخدامها في برامج التطعيم العامة”.

ومن جانبه أكد الوزير على “أنه لن يدخر جهداً في توفير الأفضل للمواطن الليبي بغض النظر عن الثمن المادي، لأن حياة البشر أغلى ثمناً عندي”.