اليونان تعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا وزيادة التمثيل الدبلوماسي

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وليبيا، وزيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

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وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، بحث اللقاء الذي كان بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، كما تطرق اللقاء لتشكيل لجان مشتركة بين البلدين.

وقال المنفي، إنه سيكون هناك تعاون بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً تفعيل كافة الاتفاقات في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

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