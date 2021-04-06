رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس الوزراء اليوناني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالعاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء الذي كان بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، كما تطرق اللقاء لتشكيل لجان مشتركة.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وزيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين.

من جانبه بين المنفي أنه سيكون هناك تعاون بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري، مؤكدا على تفعيل كافة الاتفاقات في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

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