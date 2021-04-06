رئيس الوزراء اليوناني: سنفتتح قنصلية لبلادنا في بنغازي لتنمية التعاون مع ليبيا

قال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده ستقف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ونظيره اليوناني، عقب انتهاء جلسة مباحثات بينهما اليوم الثلاثاء في طرابلس.

وأعلن «ميتسوتاكيس» عن أن الوقت قد حان لكي نترك خلف ظهورنا كل ما أدى لاضطراب علاقاتنا خلال الفترة الماضية، وبعد استئناف عمل السفارة في طرابلس، سيلي ذلك افتتاح القنصلية العامة في بنغازي الأمر الذي سيعمل على تنمية التعاون فيما بيننا في جميع المجالات بخطى سريعة.

وأشار إلى أن التطورات في العقود الأخيرة قد قلصت العلاقات الإقتصادية، ولكن في الحقيقة تواجد رجال الاعمال اليونانيين في ليبيا لم يتوقف ابداً ومع استقرار الوضع السياسي في البلاد سيزداد النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن “أساس المحطة الجديدة في علاقاتنا يجب أن يبنى على الصراحة والنزعة للحوار وعلى الخصوص الإيمان بمبادئ الشرعية الدولية، وهذا يعني أنه بكتابة الصفحة الجديدة في مسيرتنا فستمحى أخطاء المسيرة السابقة، وعليه أود أن أكون واضحاً الاشتراط لمغادرة القوات الأجنبية كافة لليبيا، كما طالبت كل الدول الأوروبية، وبالتأكيد إلغاء الوثائق التي تم تقديمها على أساس أنها اتفاقيات بين الدول ولكن لا تمتلك أي قوة قانونية كما قضى بذلك صراحة المجلس الأوروبي.

وأوضح «ميتسوتاكيس» أن الحوار حول ترسيم الحدود بين ليبيا واليونان مستمر وهو دائماً على أساس الاحترام المتبادل للقانون الدولي.

واختتم رئيس الوزراء اليوناني حديثه مستذكراً العلاقات اليونانية الليبية التي تعود قبل ألفين وستمائة عام مضت للعهد الذي سافر فيه أبناء سادوريني ووصلوا شواطئ ليبيا وقاموا بتأسيس مدينة قورينيا (شحات) ومن ثم بنغازي والمدن الخمسة اليونانية في ذلك الوقت قائلا: “بأننا زرعنا معًا في المكان نبتة السلفيوم الطبية النادرة التي اطلق عليها ذهب ليبيا، وفي القرن 21 ذهب شعوبنا هو السلام والتعاون والازدهار فلنغتنم هذا الذهب”.