المرصد السوري يكشف شروط تركيا لسحب مرتزقتها من ليبيا

رهن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، سحب المرتزقة الموالين لتركيا بحصول أنقرة على مكاسب من ليبيا.

وأكد عبد الرحمن في تصريحات للشرق الأوسط، أن أنقرة تحرص بدرجة أكبر على أن يكون سحبها للمرتزقة السوريين بشكل سري للغاية، حتى لا يترتب عليها أي إدانات دولية، وجمع أدلة تثبت تورطها في جلبهم إلى ليبيا.

وذكر عبد الرحمن أن تركيا سحبت يوم 25 مارس الماضي نحو 150 مرتزقاً سورياً دون أن تعرف بعد وجهتهم، وما إذا كانوا قد عادوا إلى سوريا بشكل سري وفردي، أم جرى نقلهم إلى مكان آخر بمعرفة الحكومة التركية.

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