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المرصد السوري يكشف شروط تركيا لسحب مرتزقتها من ليبيا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رهن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، سحب المرتزقة الموالين لتركيا بحصول أنقرة على مكاسب من ليبيا.

وأكد عبد الرحمن في تصريحات للشرق الأوسط، أن أنقرة تحرص بدرجة أكبر على أن يكون سحبها للمرتزقة السوريين بشكل سري للغاية، حتى لا يترتب عليها أي إدانات دولية، وجمع أدلة تثبت تورطها في جلبهم إلى ليبيا.

وذكر عبد الرحمن أن تركيا سحبت يوم 25 مارس الماضي نحو 150 مرتزقاً سورياً دون أن تعرف بعد وجهتهم، وما إذا كانوا قد عادوا إلى سوريا بشكل سري وفردي، أم جرى نقلهم إلى مكان آخر بمعرفة الحكومة التركية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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