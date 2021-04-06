الدبيبة يؤكد استعداده لبحث ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استعداده لتشكيل لجان مشتركة مع اليونان لمناقشة مسألة ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً أهمية أي اتفاقية تحفظ حقوق ليبيا وتركيا واليونان

موقف الدبيبة جاء لدى لقائه في طرابلس اليوم رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسو تاكيس الذي أعلن وقوفه بجانب ليبيا لتحقيق الاستقرار، وإجراء الانتخابات بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

من جهته، طالب رئيس الوزراء اليوناني بفتح صفحة جديدة من العلاقات أساسها الحوار، والثقة، والإيمان بمبادئ الشرعية الدولية، مشدداً على تصحيح الأخطاء السابقة، وإلغاء الوثائق والاتفاقيات الموقعة مع الدول التي لا تمتلك قوة قانونية، داعياً للتعاون المشترك من أجل إعادة ترسيم الحدود البحرية، ورأى أن هناك رابط بين البلدين وهو مسألة الدفاع، والأمن، والجغرافيا التي تحدد العلاقات، وليس العلاقات المصطنعة.

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