الدبيبة: نسعى إلى تعزيز التمثيل الدبلوماسي لليونان في ليبيا

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، أن علاقات ودية وتاريخية تربط بين ليبيا واليونان من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى رغبة الحكومة في تعزيز التمثيل الدبلوماسي اليوناني بفتح سفارة لليونان في ليبيا، إضافة إلى فتح المجال الجوي بين البلدين.

وكشف رئيس الحكومة في المؤتمر الذي جمعه بنظيره اليوناني، عن تطلع الحكومة إلى تعاون أكبر مع اليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري وتفعيل كافة الاتفاقيات في مجال الطاقة والتجارة البحرية، وفي مجال التدريب العسكري وخصوصا البحري منه.

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