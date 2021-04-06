بين مرحب ورافض.. ردود أفعال متباينة حول صورة المنفي مع رئيس الوزراء الإيطالي

أثارت الصورة التي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي حول لقاء رئيس المجلس محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالعاصمة طرابلس.

وظهر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في الصورة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، واضعا قدما على قدم بصورة أثارت ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود الأفعال حول الصورة بين مرحب بها وساخر وغاضب، من اللقاء الذي حضره وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش، لبحث العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

ورأى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وضع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قدما على قدم بهذا الشكل أمام رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ووزير خارجيته دي مايو تمثل إهانة لهما.

فيما رأى آخرون أن الصورة تعبر عن مدى السيادة الليبية وعودة الدولة إلى وضعها الطبيبعي بين دول العالم، فيما اعتبرها آخرون مادة للسخرية، لأنها خالفت البروتوكولات المتعارف عليها خلال لقاءات الزعماء.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالعاصمة طرابلس.

وبحث الاجتماع الذي كان بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء المنقوش، العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وناقش الطرفان سُبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة والتي من أهمها معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في عام 2008م، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.