رئيس الحكومة اليونانية يؤكد وقوف بلاده إلى جانب ليبيا لإجراء الانتخابات

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، إن أصدقاء ليبيا هم الأقرب إليها جغرافيا، وليسوا الأطراف البعيدة عنها، متعهدا بدعم ليبيا سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، والوقوف إلى جانبها لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وأوضح ميتسوتاكيس أن الهدف الرئيس من زيارته إلى ليبيا هو استئناف عمل السفارة، مؤكدا أنه بعد افتتاح السفارة اليونانية في طرابلس سيتم افتتاح القنصلية في بنغازي، هذا وأشار رئيس الحكومة اليونانية إلى ضرورة العودة الكاملة إلى التعاون في مجال الطاقة.

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