نورلاند يؤكد للسايح أهمية إقامة الانتخابات في موعدها

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم في تونس، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، حيث اطلع نورلاند على آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات الوطنية المنتظرة في ال24 من ديسمبر القادم، مشددا على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة.

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