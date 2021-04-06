واشنطن تعلن موقفها من القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية

أطلع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وشدد السفير “على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق والقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول 1 يوليو 2021، حتى تتمكّن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر 2021”.

ووفق بيان للسفارة الأمريكية، فقد قال نورلاند خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء، في تونس العاصمة، إنه ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، “إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، فإنّه يتعيّن على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقًا لخارطة الطريق حتى يُمكن إجراء الانتخابات وفقًا للموعد المحدد للانتخابات في 24 ديسمبر والمتفق عليه في منتدى الحوار السياسي الليبي”.

وناقش نورلاند والسايح أهمية تأمين الانتخابات، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحريّة.

وأكد البيان دعم “الولايات المتحدة المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين – رجالا ونساء، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المكونات الثقافية على حد سواء”. مشيرا إلى تثمين الولايات المتحدة “شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارها مؤسسة مستقلة وقادرة وهي تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

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