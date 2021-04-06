«النقل التونسية» تكشف موعد انطلاق أول رحلة جوية لـ«تونيسار» إلى طرابلس

كشف وزير النقل واللوجستيك التونسي معز شقشوق، عن انطلاق أوّل رحلة باتجاه طرابلس، على متن الخطوط التونسية «تونيسار»، انطلاقًا من مطار قرطاج بداية من النصف الأول من رمضان.

وقال شقشوق، خلال جلسة استماع لجنة شؤون التونسيين بالخارج بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، إن الرحلات الجوية الأخرى مبرمجة على متن الخطوط التونسية السريعة، انطلاقًا من مطار صفاقس بمعدل 3 رحلات أسبوعيًّا، في انتظار أن تصبح البرمجة يومية تدريجيًّا.

سفارة الفلبين في ليبيا تحقق في هوية «داعشية» فجرت نفسها رفقة رضيعتها بتونس

يُشار إلى أن السوق الليبية تمثل ما بين 20% و30%، من مداخيل الخطوط التونسية لذلك انعكس تعليق نشاط الرحلات الجوية مع ليبيا، إلى جانب ارتفاع أسعار الصرف والوقود سلبًا على الوضعية المالية للشركة.

وتأمل السلطات التونسية في عودة الرحلات الجوية لتعزيز الحركية التجارية أيضًا، خصوصًا أنها شهدت منذ إعادة فتح الحدود البرية مع ليبيا من جهة بن قردان، عودتها إلى نسقها الطبيعي بازدهار تنقل السلع والأفراد والسياح الليبيين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا