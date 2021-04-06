السودان : التعنت الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة يحتم علينا التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا

الخرطوم 06 أبريل 2021 (وال)- أعلنت وزارة المياه والري السودانية أن جولة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، والتي عُقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة الكنغولية كينشاسا، لم تحرز أي تقدم “بسبب تعنت أديس أبابا”، وأن هذا التعنت “يحتم عليه التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا ومواطنينا، بما يكفله القانون الدولي”.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، بعد اختتام جولة المباحثات، أن “السودان أكد خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية الجانب، خاصة بعد تجربة الملء الأول (لسد النهضة) في يوليو الماضي التي ألحقت أضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم عندما احتجزت إثيوبيا 3.5 مليار متر مكعب من المياه خلال أسبوع واحد فقط دون إخطار السودان مسبقا، في حين أنه من المتوقع تخزين 13.5 مليار هذا العام حسب الخطط المعلنة من الجانب الإثيوبي”.

ولفتت الوزارة إلى أن “السودان شدد على أن هذا مهدد حقيقي لا يمكن قبوله”. (وال- الخرطوم) ر ت

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