البيان الختامي لملتقى ضباط القوات المسلحة يدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة

أكد اللواء أحمد سالم في البيان الختامي لملتقى ضباط القوات المسلحة العربية الليبية، دعم اتفاق 5+5 المنبثق عن مؤتمر جنيف، موضحا أنه نتاج كفاح حقيقي للشعب الليبي، وأنه يجسد إرادة الليبيين.
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قناة ليبيا
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