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البيان الختامي لملتقى ضباط القوات المسلحة يدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد اللواء أحمد سالم في البيان الختامي لملتقى ضباط القوات المسلحة العربية الليبية، دعم اتفاق 5+5 المنبثق عن مؤتمر جنيف، موضحا أنه نتاج كفاح حقيقي للشعب الليبي، وأنه يجسد إرادة الليبيين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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