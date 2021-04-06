البيان الختامي لملتقى ضباط القوات المسلحة يدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة

أكد اللواء أحمد سالم في البيان الختامي لملتقى ضباط القوات المسلحة العربية الليبية، دعم اتفاق 5+5 المنبثق عن مؤتمر جنيف، موضحا أنه نتاج كفاح حقيقي للشعب الليبي، وأنه يجسد إرادة الليبيين.

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