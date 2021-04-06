قنونو: لن نسمح بتقسيم ليبيا وعودة الدواعش للمشهد

ادعى محمد قنونو، المتحدث السابق باسم قوات “حكومة الوفاق”، أن المؤسسة العسكرية ستظلّ بعيدة كل البعد عن الصراعات السياسية، خاصة خلال المدة المقبلة، وستكون صمام الأمان للوطن والمواطن.

وقال محمد قنونو، في تصريحات صحفية:”لن نسمح مهما كان الثمن بإعادة عسكرة الدولة، ولا إعادة دواعش المال العام أو دواعش السياسة أو دواعش الدين إلى المشهد الليبي “، على حد قوله.

وأضاف:” لن نسمح بتقسيم ليبيا، وستظلّ دولة مدنية وستبنى على أساس دستوري سليم “.

وزعم قنونو، أن المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الليبي كان موقفها وما زال مؤيدا للحوار والاستقرار السياسي في ليبيا .

وادعى قنونو، أن المؤسسة العسكرية تؤيّد الحكومة الجديدة، وستكون معها بشرعيتها ونفتخر بالمهنية التي وصلت إليها هذه المؤسسة ، على حد تعبيره.

وتابع:” سنرحّب بكل من يريد مصلحة ليبيا غربا وشرقا وجنوبا، وسنُبعد كلَّ من يريد تقسيمها وعسكرتها كائنا من يكون “.

ولفت إلى أن تصريحات المؤسسة العسكرية ستبقى في خطّ مهنيّ وشرعيّ وأمام مرأى من الجميع، أمّا تصريحات الأفراد الذين لا يمتلكون أي شرعية فتقع مسؤوليتها على عاتقهم”، على تعبيره.