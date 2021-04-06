رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء اليوناني يباحثان أوجه التعاون المشترك بين البلدين

طرابلس 06 أبريل 2021 م ( وال )- استقبل رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” اليوم بالعاصمة طرابلس رئيس الوزراء اليوناني ” كيرياكوس ميتسوتاكيس ” الذي بدأ في وقت سابق اليوم زيارة رسمية لليبيا.

وتناولت المقابلة التي حضرتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” ونظيرها اليوناني بحث أوجه التعاون المشترك بين ليبيا واليونان في شتى المجالات، وتشكيل لجان ليبية يونانية مشتركة.

ووعد رئيس المجلس الرئاسي بتعزيز التعاون بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري، مؤكدا على تفعيل كافة الاتفاقات في كل المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين البلدين. (وال- طرابلس) ر ت

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