السفير نورلاند والسائح يُناقشان آخر الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر

تونس 06 أبريل 2021 (وال)- بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالعاصمة التونسية، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، آخر المستجدات بشأن التخطيط الجاري للانتخابات الوطنية المنتظرة في 24 ديسمبر 2021.

وأشاد السفير نورلاند بجهود المفوضية وسعيها لإقامة الانتخابات في وقتها، وعلى الطريقة التي اتسمت بالكفاءة العالية والاستقلالية والحياد والتي نفذت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مهامها الفنية استعدادًا لهذا الحدث التاريخي في الحياة السياسية الليبية.

وشدّد السفير نورلاند على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق، والقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول الأول من شهر يوليو 2021، حتى تتمكّن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر 2021.

وناقش السفير نورلاند والسائح أهمية تأمين الانتخابات، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحريّة.

وأكد السفير الأميركي على ضرورة المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين رجالا ونساء، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المكونات الثقافية على حد سواء.

وقال السفير الأميركي أن الولايات المتحدة تُثمّن شراكتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها مؤسسة مستقلة وقادرة، وهي تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لشعب ليبيا. (وال – تونس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال