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عمال شركة صناعة الزجاج يطالبون بصرف مرتباتهم المتوقفة لأكثر من 7 سنوات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقام العاملون بشركة العزيزية لصناعة الزجاج المساهمة وقفة احتجاجية، من أجل المطالبة بمرتباتهم التي لم يتم صرفها لأكثر من 7 سنوات من قبل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مطالبين رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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