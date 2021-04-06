عمال شركة صناعة الزجاج يطالبون بصرف مرتباتهم المتوقفة لأكثر من 7 سنوات

أقام العاملون بشركة العزيزية لصناعة الزجاج المساهمة وقفة احتجاجية، من أجل المطالبة بمرتباتهم التي لم يتم صرفها لأكثر من 7 سنوات من قبل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مطالبين رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
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قناة ليبيا
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