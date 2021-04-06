الناظوري لـ«المشككين»: تعاهدنا على الموت في سبيل الوطن ولن يدخل بيننا أي عدو

وجه رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري الشكر إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وكل الهيئات والإدارات والوحدات التي قارعت الإرهاب.

وقال الناظوري في كلمته اليوم الثلاثاء بختام فعاليات الملتقى الأول لضباط القوات المُسلحة العربية الليبية، اليوم الثلاثاء، في بنغازي، “ما لنا إلا النصر أو الاستشهاد من أجل حماية الوطن والشعب مهما طال الزمن، وتحرير البلاد من الإرهاب والإرهابيين”

وأكد رئيس الأركان العامة الحرص على الاستمرار في بناء جيش قوي وعصري ومحترف ومستعد للدفاع وحماية الوطن، متابعا: لا طموح لنا إلا بسط الأمن في مختلف ربوع ليبيا.

ونوه الناظوري إلى أنهم لا ينتظرون التكريم لأنهم في خدمة الوطن، ونحن فداء الوطن.

ورد الناظوري على المشككين ومن يحاولون زرع الفتنة، قائلا لن تفلحوا في محاولة زرع الفتنة لأننا رجال تعاهدنا على الموت، ليس من أجل كراسي أو حياة رفاهية، ولكن تعاهدنا من أجل الموت في سبيل الوطن ولن يدخل بيننا أي عدو، فالنصر أو الاستشهاد.

وبدأ أمس الاثنين المُلتقى أعمال الملتقى تحت شعار (القوات المُسلحة الخط الدفاعي الأول والمتين للدفاع عن ليبيا والليبيين)، بمقرّ القيادة العامة بالرجمة، بحضور القائد العام للقوات المُسلحة المُشير أركان حرب خليفة حفتر.

كما شهد المُلتقى حضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، إضافةً لرؤساء الأركان النوعية (البرية، والبحرية، والجوية) ومدراء الإدارات المتخصصة، وضباط الألوية والكتائب والوحدات بالقوات المُسلحة العربية الليبية.