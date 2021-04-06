ورشة عمل في طرابلس حول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

عقدت في طرابلس اليوم الثالثة ندوة عمل بعنوان “سبل وآليات مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في ليبيا”، من تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية، في إطار العمل على معالجة هذه الظواهر.

وبدأ البرنامج العام للورشة بكلمة الجهات المنظمة وكلمة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية احمد فرج بوخزام، وبحضور عدد من الضيوف من المشاركين بورقات حول الموضوع في الندوة.

وقد بدأت أعمال الجلسة الاولى التي ترأسها البشير الكوب بمحور الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية لظاهرة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، في حين قدّم الحاضرون محاور أخرى عن الظاهرة من أبعادها القانونية والاقتصادية والإنسانية.

كما شارك في أعمال هذه الورشة نخبة من الأكاديميين والقانونيين والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بملف الهجرة. وقد اختتمت اعمالها بجملة من التوصيات والمقترحات والمقررات والتي ستقدم للجهات المختصة.