اعتماد سعيد أبوبكر قرينقو عميداً لبلدية الجفرة

أعلنت المجلس البلدي الجفرة، عن اعتماد سعيد أبوبكر قرينقو عميداً مكلف لبلدية الجفرة من حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المجلس في بيان اليوم، إنه تم صباح اليوم الثلاثاء، اعتماد سعيد أبوبكر قرينقو عميداً مكلف لبلدية الجفرة من حكومة الوحدة الوطنية، كما تم تسليمه الأختام والمستندات الخاصة ومباشرة أعماله مع أعضاء المجلس البلدي بداية من الأسبوع القادم.

وخلال شهر مارس الماضي، تم تكليف سعيد أبوبكر قرينقو عميدا مكلفا للبلدية، إذ قال البيان، إنه «بذل خلال تلك الفترة جهداً كبير في سبيل توفير بعض المعدات والأجهزة الخاصة بجائحة كورونا من وزارة الصحة بطرابلس، كما قدم العديد من التزكيات لشخصيات من منطقة الجفرة لتولي مناصب في الدولة».

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