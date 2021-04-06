وزير الصناعة: سندعم الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة لزيادة الناتج المحلي

زار وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة اليوم الثلاثاء الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة.

وذكرت وزارة الصناعة والمعادن في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن الوزير استقبله خلال الزيارة رئيس مجلس إدارة الشركة اللـيبية للحديد والصلب، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومشرفو القطاعات الإنتاجية، وبعض من مدراء الإدارات والمكاتب بالشركة.

ونوقش، بحسب البيان، خلال هذه الزيارة سير العمل داخل هذا الصرح الصناعي، والوقوف على العراقيل والتحديات التي تواجهه، وإيجاد الحلول لها بما يضمن استمرار العمل بالمستوى المطلوب.

ووأضاف البيان أنه “في الختام قدم الوزير الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذه الشركة على مساهمتهم ومجهوداتهم الفعالة التي ساهمت في استمرار الإنتاجية والحفاظ على استمرارية الإنتاج بالشركة رغم التحديات خلال الفترة الماضية”.

وأكد أبو هيسة على تقديم الدعم لهذه الشركة بما يضمن زيادة مساهمة هذه الشركة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوطين الصناعة المحلية وضمان ديمومتها واستمرارها واعتبارها أحد روافد الاقتصاد في ليبيا.