شاهد..بحيرة قبرعون تنبض جمالا في قلب الصحراء الليبية

تزخر الصحراء الليبية الكبرى بمعالم “عجيبة” تحيي قلب الصحراء المترامية جمالا ما جعل منها مقصدا سياحيا هاما.

تعتبر بحيرة قبرعون الواقعة بوادي الحياة في الصحراء الليبية الكبرى ، احدى أبرز هذه المعالم الخلابة العجيبة، فمن صفاتها أنه لا أحد يغرق فيها، لأن كل شي يطفو على سطحها بسبب الملوحة الشديدة، وهي محاطة بالنخيل والرمال من كل ناحية، وعمقها 7.1متر، وتتميز أيضا بمياهها الساخنة جدا .

وتعتبر قبرعون واحة تبعد حوالي 45 كيلومتر عن قرية تكركيبة، وهي أقرب نقطة سكنية من واحة قبرعون. ويوجد بجانب الواحة مقهى ومطعم وهي مقصد لكل عاشقي الصحراء ومحبي الغطس نظرا لعمقها، إضافة إلى رياضة القوارب الشراعية.

وتعتبر تكركيبة المدخل الرئيسي لبحيرة قبرعون السياحيةحيث توجد بها عدة شركات تهتم بتنظم الرحلات السياحية إلى بحيرة قبرعون.

وتحوي هذه القرية بدورها على معالم هامة منها المسجد القديم الذي قام ببناءه رجال القرية على أنقاض قلعة قديمة وهو مسجد صغير يوجد به العديد من الاقواس الجميلة وبعض الزخارف، غير أن عوامل الطبيعة أثرت كثيرا على هذا المسجد. ;يقدر عمر هذه المنطقة بحوالي 600 سنة ;توجد بها معالم أثرية كثيرة مدفونة نتيجة زحف الرمال.