” البكوش ” يقدم اعتذاره لوزير الصحة بشأن تكليفه رئيسًا للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة الجائحة

طرابلس 06 أبريل 2021 ( وال )- قدّم رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، ” خليفة البكوش ” اليوم الثلاثاء اعتذاره لوزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية عن تكليفه برئاسة اللجنة .

وجاء في كتاب وجهه ” البكوش ” لوزير الصحة نشرته الصفحة الرسمية للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة الجائحة ” في الوقت الذي نشكركم فيه على ثقتكم وتكليفي رئيسا للجنة، بموجب القرار رقم 4 لسنة 2021، عليه نعلمكم باعتذاري عن هذا التكليف نظرا لظروفي الخاصة “.

وكان وزير الصحة الدكتور ” علي الزناتي ” قد أصدر اليوم الثلاثاء القرار رقم ( 17 ) لسنة 2021 بشأن الغاء القرار رقم (4) بشأن تشكيل اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا وتحديد مهامها.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم التعامل مع جائحة فيروس كورونا وفقا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية في سبيل مكافحة الأمراض والأوبئة. (وال- طرابلس) ر ت

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