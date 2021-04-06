المشري: نسخر إمكانيات المجلس الاستشاري لتحقيق العدالة

نظم مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحمل عنوان “متطلبات المصالحة الوطنية”، بحضور رئيس المجلس “خالد المشري” والنائب الأول “محمد بقي”.

وقال مجلس الدولة الاستشاري، إن مقرر المجلس “سعيد كله” شارك أيضا في الورشة، ورئيس لجنة المصالحة بالمجلس “أحمد الأوجلي” ورئيس اللجنة التحضيرية “حماد بريكاو”، ولفيف من المدعوين الذين يمثلون النسيج الليبي بمختلف أطيافه، من جنوب ليبيا وشرقها وغربها.

وأضاف البيان الصادر عن المجلس الاستشاري، اليوم الثلاثاء، إن المشري، ألقى كلمة خلال الورشة رحب فيها بالحضور، الذين تكبد بعضهم عناء السفر من شرق ليبيا وجنوبها وغربها من أجل الحضور والمشاركة، على حد زعمه.

وادعى المشري، أن هذه الورشة مهمة في وضع الأسس السليمة للمصالحة الوطنية التي يطمح إليها كل الليبيين، مشيرا إلى أن المصالحة ستتحقق إذا فعّلنا العدالة الانتقالية واقتصصنا من الجناة واستوفى المتضررون حقوقهم.

وأضاف المشري، أنه يعد بتسخير المجلس الأعلى للدولة كل إمكانياته من أجل القصاص للمتضررين وتحقيق العدالة، على تعبيره.