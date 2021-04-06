«وكيل المواصلات» يناقش مع وفد مالطي سبل عودة النقل الجوي المشترك

اجتمع وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي المهندس هشام أبوشكيوات، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة، بالوفد المالطي، الذي يترأسه وزير المالية المالطي وبصفته رئيس مجلس إدارة الخطوط المالطية وبمعيته القنصل المالطي وممثل عن السفارة المالطية بطرابلس.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المواصلات، اليوم الثلاثاء، فإن ذلك جاء بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني المهندس مصطفى بن عمار و رئيس مصلحة المطارات الدكتور محمد بيت المال وأحمد أبوودن .

وناقش الجانبان، باستفاضة سبل عودة النقل الجوي والخطوط الجوية والتعاون في مجال الطيران الطيران المدني بين البلدين وذلك لتوطيد العلاقات .