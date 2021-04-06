ليبيا الان

وزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مركز جنزور لذوي الإعاقة وتتعهد باستكمال أعمال البناء والصيانة المتوقفة

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 06 أبريل 2021 ( وال )- قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني ” صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مركز جنزور لذوي الإعاقة حيث كان في استقبالها السيد مدير عام المركز وعدد من العاملين به .

وبدأت الوزيرة هذه الزيارة بافتتاح عيادة الأسنان داخل المركز والتي جهزت لتقدم خدماتها للمواطنين بعدها تفقدت ورشة الأطراف الصناعية واستمعت إلى القائمين عليها ولبعض المترددين لغرض تركيب أطراف صناعية، مؤكدة لهم أنها ستسعى لتوفير كل احتياجاتها من مواد التشغيل.

وفي ختام الزيارة وعدت الوزيرة بأنها ستعمل على استكمال أعمال البناء والصيانة المتوقفة في المركز منذ سنوات. (وال- طرابلس) ر ت

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك