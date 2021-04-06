وزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مركز جنزور لذوي الإعاقة وتتعهد باستكمال أعمال البناء والصيانة المتوقفة

طرابلس 06 أبريل 2021 ( وال )- قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني ” صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مركز جنزور لذوي الإعاقة حيث كان في استقبالها السيد مدير عام المركز وعدد من العاملين به .

وبدأت الوزيرة هذه الزيارة بافتتاح عيادة الأسنان داخل المركز والتي جهزت لتقدم خدماتها للمواطنين بعدها تفقدت ورشة الأطراف الصناعية واستمعت إلى القائمين عليها ولبعض المترددين لغرض تركيب أطراف صناعية، مؤكدة لهم أنها ستسعى لتوفير كل احتياجاتها من مواد التشغيل.

وفي ختام الزيارة وعدت الوزيرة بأنها ستعمل على استكمال أعمال البناء والصيانة المتوقفة في المركز منذ سنوات. (وال- طرابلس) ر ت

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