اجتماع موسع للحكومة لتعزيز خدمات التواصل مع المواطن

قالت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، إن وفدا لها برئاسة محمد شلش، شارك الثلاثاء، في الاجتماع الذي عقده وزير الدولة لشؤون الاتصال ” وليد اللافي ” مع مسؤولي الإعلام بالوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء.
وبحسب البيان الصادر، فإن الحاضرين اتفقوا في الاجتماع الأول لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي مع مسؤلي الإعلام بالوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء على ضرورة تأسيس شبكة الاتصال الحكومي.
وتهدف الشبكة، إلى تكامل الجهود بين المكاتب الإعلامية للوزارات بغرض تعزيز خدمة الاتصال بين الحكومة وعامة المجتمع بشرائحه المختلفة.
ولفت البيان إلى الاجتماع، استهل بعرض مرئي تناول فيه وزير الدولة المهندس وليد اللافي مفهوم الاتصال الحكومي، ومراحل تأسيسه، وبرنامج رفع القدرات، ومنصة “حكومتنا” الإلكترونية.
وشدد الوزير، على أهمية التنسيق العالي بين المكاتب الإعلامية، معتبرا أن من واجبات الحكومة تجاه عامة الناس هو حسن التواصل معهم، والاهتمام بآرائهم، بعد إيصال المعلومات الدقيقة لهم.
وأشار الوزير، إلى أن إقرار لائحة الاتصال الحكومي سيكون مقابله عمل، يمهد للمراحل القادمة، معتبرا أن ذلك يعد سابقة إيجابية لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستستمر في الحكومات المقبلة.
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