اجتماع موسع للحكومة لتعزيز خدمات التواصل مع المواطن

قالت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، إن وفدا لها برئاسة محمد شلش، شارك الثلاثاء، في الاجتماع الذي عقده وزير الدولة لشؤون الاتصال ” وليد اللافي ” مع مسؤولي الإعلام بالوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء.

وبحسب البيان الصادر، فإن الحاضرين اتفقوا في الاجتماع الأول لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي مع مسؤلي الإعلام بالوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء على ضرورة تأسيس شبكة الاتصال الحكومي.

وتهدف الشبكة، إلى تكامل الجهود بين المكاتب الإعلامية للوزارات بغرض تعزيز خدمة الاتصال بين الحكومة وعامة المجتمع بشرائحه المختلفة.

ولفت البيان إلى الاجتماع، استهل بعرض مرئي تناول فيه وزير الدولة المهندس وليد اللافي مفهوم الاتصال الحكومي، ومراحل تأسيسه، وبرنامج رفع القدرات، ومنصة “حكومتنا” الإلكترونية.

وشدد الوزير، على أهمية التنسيق العالي بين المكاتب الإعلامية، معتبرا أن من واجبات الحكومة تجاه عامة الناس هو حسن التواصل معهم، والاهتمام بآرائهم، بعد إيصال المعلومات الدقيقة لهم.

وأشار الوزير، إلى أن إقرار لائحة الاتصال الحكومي سيكون مقابله عمل، يمهد للمراحل القادمة، معتبرا أن ذلك يعد سابقة إيجابية لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستستمر في الحكومات المقبلة.