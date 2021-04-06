افحيمة لـ218: فروقات بـ3.89 مليار دينار في الميزانية المقترحة

كشف عضو مجلس النواب صالح افحيمة لقناة “NEWS218″، الثلاثاء، عن تفاصيل وكواليس جديدة حول الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة للعام 2021.

وقال افحيمة إن الميزانية المقترحة تحوي أخطاء قانونية وفنية، وإنها ما يزال تحت الدراسة من قبل اللجنة المالية في البرلمان ولم يحال إلى رئاسة البرلمان بعد.

وأضاف افحيمة أن هناك خلل فني في تقديرات القيمة الإجمالية الخاصة بمصادر تمويل الميزانية، إذ قدمت حكومة الوحدة تقديراتها في المستندات المثبتة إجمالي إيراد بمقدار 111.110 مليار دينار فيما بلغت القيمة الفعلية بعد مراجعة الميزانية أكثر من 115 مليار دينار بفارق بلغ 3.890 مليار دينار.

وشكك عضو مجلس النواب خلال مداخلة في برنامج “البلاد” على قناة “NEWS218″، في أن يكون من أعد الميزانية من القامات المالية كوزير المالية السابق في الحكومة الليبية امراجع غيث، مشددا ان ترجيحاته تأتي وفقا لتكهنات وليس معلومات وذلك نتيجة الأخطاء المالية الكبيرة التي لا توحي إلى من أعد هذه الميزانية من أصحاب التخصص.

وأشار افحيمة إلى إمكانية مباشرة الحكومة بالانفاق عبر آلية تقسيم إجمالي القيمة المقترحة المقدمة للنواب على 12 شهرا والإنفاق منها إلى حين اعتمادها وفقا للتشريعات النافذة لتغطية المصروفات الطارئة ومن بينها المرتبات.

ويرى مراقبون أن حجم الميزانية مبالغ فيه بالمقارنة مع فترة ولايتها التي من المفترض أن تنتهي مع تنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر من هذا العام وفقا للاتفاق السياسي، إذ قدمت الحكومة قبل نحو أسبوعين مقترحا لمجلس النواب بقيمة 96 مليار دينار لدراسته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية