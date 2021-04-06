“الأعلى للدولة” في ورشة عمل حول المصالحة الوطنية

احتضنت قاعة الخيمة في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للدولة بعنوان متطلبات المصالحة الوطنية وافتتح الجلسة الاستهلالية رئيس المجلس “خالد المشري” بحضور النائب الأول “محمد بقي” ومقرر المجلس ورئيس لجنة المصالحة ورئيس اللجنة التحضيرية بالمجلس ولفيف من المدعوين الذين يمثلون النسيج الليبي بمختلف أطيافه، من جنوب ليبيا وشرقها وغربها.

وأكد الحاضرون والمشاركون عبر كلماتهم على أهمية هذه الورشة في وضع الأسس السليمة للمصالحة الوطنية التي يطمح إليها كل الليبيين، وأن المصالحة ستتحقق إذا ما فعلت العدالة الانتقالية، فيما تخلل الورشة حلقات نقاش حول المصالحة الوطنية، تبادل فيها الحضور وجهات النظر في هذا الملف واختتمت باستعراض الخلاصة والنتائج.

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