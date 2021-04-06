ليبيا الان

ابوشكيوات يبحث استئناف الخطوط الجوية مع مالطا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

06 April, 2021

التقى  وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران و النقل الجوي  هشام ابوشكيوات صباح اليوم الثلاثاء  في مقر الوزارة بطرابلس  الوفد المالطي الذي يترأسه وزير المالية المالطي و بصفته رئيس مجلس ادارة الخطوط المالطية  رفقة القنصل المالطي بليبيا و ممثل عن السفارة المالطية بطرابلس وبحضور رئيس مصلحة الطيران المدني  مصطفى بن عمار و رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال   .

 وبحسب ما نشره إعلام الوزارة فقد ناقش الجانبان امكانية استئناف النقل الجوي و الخطوط الجوية والتعاون في مجال الطيران   المدني بين البلدين وذلك لتوطيد العلاقات  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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