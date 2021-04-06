ابوشكيوات يبحث استئناف الخطوط الجوية مع مالطا

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

06 April, 2021

التقى وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران و النقل الجوي هشام ابوشكيوات صباح اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة بطرابلس الوفد المالطي الذي يترأسه وزير المالية المالطي و بصفته رئيس مجلس ادارة الخطوط المالطية رفقة القنصل المالطي بليبيا و ممثل عن السفارة المالطية بطرابلس وبحضور رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى بن عمار و رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال .

وبحسب ما نشره إعلام الوزارة فقد ناقش الجانبان امكانية استئناف النقل الجوي و الخطوط الجوية والتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين وذلك لتوطيد العلاقات