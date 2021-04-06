القبض على خاطفي “3” وافدين من النيجر في طرابلس

ذكرت وزارة الداخلية في منشور لها أنه بعد ورود معلومات لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات بشأن واقعة خطف تعرض لها “3” أشخاص من يحملون جنسية دولة النيجر وطلب مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم.. ومن خلال البحث والتحري تمكن أعضاء الفرع من تحرير المختطفين والقبض على الخاطف وهو أيضاً من النيجر.

وأضافت الوزارة في منشورها على منصتها الإعلامية أنه من خلال التحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه لعملية الخطف وطلب فدية مالية من أجل إطلاق سراح المختطفين وقام بذلك بالتعاون مع شخص أخر ليبي الجنسية، لتُتخذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها لمركز شرطة وادي الربيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية