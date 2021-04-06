حمودة: الدبيبة يستعد لجولة بعدد من دول الخليج

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سيقوم بجولة لعدد من دول الخليج العربي.

وبحسب بيان له، اليوم الثلاثاء، لم يكشف حمودة عن موعد الجولة مشيرا إلى إنها تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس قد بحثا، اليوم الثلاثاء، ملفات ترسيم الحدود البحرية والاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا واستئناف العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري.

ووصل رئيس الوزراء اليوناني، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس رفقة وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع الدبيبة والمسؤولين الليبيين.