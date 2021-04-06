نورلاند والسائح يبحثان الاستعدادات لانتخابات ديسمبر المقبل

أخبار ليبيا 24

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده مهتمة بالتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق، والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول 1 يوليو 2021، حتى تتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر 2021.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية عبر صفحتها بـ فيسبوك، شدد نورلاند خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في تونس، اليوم الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، فإنه يتعين على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقا لخارطة الطريق حتى يمكن إجراء الانتخابات وفقا للموعد المحدد للانتخابات في 24 ديسمبر والمتفق عليه في منتدى الحوار السياسي الليبي.

وناقش السفير نورلاند والسائح أهمية تأمين الانتخابات، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحرية، ودعم المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين رجالا ونساء، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المكونات الثقافية على حد سواء.