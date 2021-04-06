وزارة النفط تكشف ملابسات قرار إيقاف التعاقد لبناء مصحة النفط في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضحت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية الملابسات حول قر ار وزير النفط القاضي بوقف بناء مصحة النفط في بنغازي، معتبرة أن إيعاز المؤسسة الوطنية للنفط لشركة الخليج العربي للنفط بإنشاء المصحة عن طريق التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية مخالف للتعاقدات.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له اليوم الثلاثاء، أن اللغط الحاصل حول موضوع إيقاف آلية التعاقد المباشر لإنشاء المصحة قد تم تأويله إلى أن وزير النفط قرر إيقاف التعاقد وإلغاء الإنشاء تماماً، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح موضحة أن الإيقاف المقصود به هو إصلاح آلية الإجراء.

وأوضح البيان أن رسالة وزير النفط تنص على مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة صورة من قرار التعاقد وخلفيات الموضوع كاملة، والإيعاز لشركة الخليج العربي للنفط بوقف تنفيذ الإذن إلى حين أشعار أخر، وأشار البيان إلى أن القرار جاء من أجل أن يتوافق التعاقد مع مبدأ الشفافية وسبل النزاهة.

من جانبه أوضح مصدر مسؤول من وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية لـ أخبار ليبيا 24 أن وزارة النفط على مسافة واحدة من جميع المدن الليبية ولا يمكن لها إيقاف مشروع حيوي مثل مصحة النفط بمدينة بنغازي والتي ستخدم رقعة جغرافية كبيرة للعاملين في القطاع.

وكان قد استنكر مستخدمي الشركات النفطية المقيمين في المنطقة الشرقية في وقت سابق قر ار وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية القاضي بوقف بناء مصحة النفط في بنغازي، واصفين القرار بالجائر.