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“المطارات الليبية” تواصل من تونس تدريب كوادرها على “الأمن والسلامة”

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل مصلحة المطارات الليبية تنفيذ خطتها لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة وذات الكفاءة العالية بتدريب الموظفين والعناصر الأمنية العاملين بالمطارات والرفع من قدراتهم في مجالي السلامة والأمن والتأكد من تطبيق المعايير الدولية الموصى بها محلياً ودولياً في هذين المجالين-حسب ما أوردته المصلحة على منصتها الإعلامية.

وأضافت المصلحة أنها باشرت في تنفيذ دورتين تدريبيتين إحداهما لإعداد مدربين وطنيين في مجال السلامة والأخرى لإعداد مدربين وطنيين في مجال الأمن، حيث إنطلقت في تونس العاصمة فعاليات البرنامج، الذي سيستمر لمدة أسبوع متواصل.

وبلغ عدد المشاركين “30” موظفاً من بينهم مدراء مكاتب ورؤساء أقسام وموظفين مختصين في مجال السلامة والأمن تابعين للمصلحة وكل من مطارات طرابلس وبنينة ومعيتيقة ومصراته وهون وسرت وطبرق وغدامس وزوارة والأبرق والكفرة وغات والزنتان وتمنهنت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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