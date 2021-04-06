“المطارات الليبية” تواصل من تونس تدريب كوادرها على “الأمن والسلامة”

تواصل مصلحة المطارات الليبية تنفيذ خطتها لإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة وذات الكفاءة العالية بتدريب الموظفين والعناصر الأمنية العاملين بالمطارات والرفع من قدراتهم في مجالي السلامة والأمن والتأكد من تطبيق المعايير الدولية الموصى بها محلياً ودولياً في هذين المجالين-حسب ما أوردته المصلحة على منصتها الإعلامية.

وأضافت المصلحة أنها باشرت في تنفيذ دورتين تدريبيتين إحداهما لإعداد مدربين وطنيين في مجال السلامة والأخرى لإعداد مدربين وطنيين في مجال الأمن، حيث إنطلقت في تونس العاصمة فعاليات البرنامج، الذي سيستمر لمدة أسبوع متواصل.

وبلغ عدد المشاركين “30” موظفاً من بينهم مدراء مكاتب ورؤساء أقسام وموظفين مختصين في مجال السلامة والأمن تابعين للمصلحة وكل من مطارات طرابلس وبنينة ومعيتيقة ومصراته وهون وسرت وطبرق وغدامس وزوارة والأبرق والكفرة وغات والزنتان وتمنهنت.

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