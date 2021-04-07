قتيل بسبب معركة بين سودانيين في زوارة

قالت مديرية الامن بمدينة زوارة انه بعد ورود معلومات تفيد بحدوث مشاجرة بين شخصين من الجنسية السودانية في إحدى أزقة المدينة القديمة، توجهت على الفور دورية من مركز زوارة الشمالي إلى عين المكان لمتابعة الموضوع بشكل عاجل.

وأضافت المديرية إن عناصرها ووجدت شخصا ملقى على الأرض وقد تعرض على طعنات بآلة حادة، فتم نقله إلى المستشفى وبعدها إلى مصحة خاصة وهو المدعو ف م ح سوداني الجنسية، وتم القبض على الشخص الأخر ونقله أيضا للمستشفى كونه تعرض إلى طعنات وكانت خفيفة وهو المدعو ح ب سوداني الجنسية، وبعد علاجه تم نقله إلى مركز الشرطة والتحفظ عليه إلى حين معرفة حالة الشخص الأخر ، الذي فارق الحياة بعد ذلك نتيجة تلقيه لعدة طعنات في جسمه.

وأشارت إلى أنه وعند التحقيقات الأولية قال المدعو ح ب إنه تشاجرا مع المدعو ف م ح وقد ضربه في الأول بآلة حادة مما اضطره حسب كلامه للذهاب للمنزل وإحضار سكين ( حربة ) وتشاجر معه وقام بطعنه عدة طعنات بجسمه أدت على وفاته، وقد تم اتحاد الإجراءات القانونية حيال المتهم بالقتل بمعية نيابة زوارة