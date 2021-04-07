سياسية إيطالية: روما بدأت نهجا جديدا تجاه مصالحنا في ليبيا

أشادت سكرتيرة الحزب الديمقراطي الإيطالي ليا كوارتابيللي، بزيارة رئيس الوزراء بحكومة بلادها ماريو دراغي إلى ليبيا أمس الثلاثاء.

وكتبت كوارتابيللي، على (تويتر)، قائلة إن “مهمة دراغي الأولى في ليبيا التي تمثل مفتاحاً ​​لمصالحنا الوطنية في منطقة المتوسط، انطوت على نهج جديد”.

وأضافت السياسية الإيطالية أن “استقرار ليبيا والسيطرة على الاتجار غير المشروع بالبشر، يعتمدان على التنمية الاقتصادية”.

واختتمت مشيرة الى أنه على هذا الصعيد، “إيطاليا جاهزة للقيام بدورها وإشراك الاتحاد الأوروبي أيضاً”.

استقبل فخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو

وزار دراغي أمس الثلاثاء العاصمة طرابلس وعقد لقاءين منفصلين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، وبحث خلالهما العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.