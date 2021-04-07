«الخليج للنفط»: نطالب المشير حفتر و«صنع الله» بمنع قرار وقف إنشاء مصحة ببنغازي

اعتبرت شركة الخليج العربي للنفط، مخاطبة وزير النفط محمد عون، الثلاثاء، إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لإيقاف تنفيذ عقد إنشاء مصحة النفط في مدينة بنغازي، كتاب جائر جهوي وعنصري واستفرازي.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه تم وضع حجر الأساس أثناء زيارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لبنغازي، وسط فرحة عارمة من مستخدمي القطاع وصدور قرار من مجلس المؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء عدة مصحات مماثلة في سبها وطبرق ومراكز صحية حديثة في جميع مناطق إنتاج النفط في المنطقة الوسطى والغربية على غرار مصحة النفط القائمة في مدينة طرابلس .

ولفتت الشركة، إلى أن وضع حجر الأساس للمصحة في بنغازي فيه مصلحة كبيرة ستستفيد منها المنطقة الشرقية بالكامل، بعد أن ابتهج كل منتسبي القطاع من المستخدمين وعائلاتهم لهذا المشروع، حتى تفاجئنا بقرار وزير النفط بإيقاف العمل بالمشروع بعد أن فرحنا كثيرا له باعتباره سيخفف من معاناة المستخدمين في العلاج في الداخل وسفرهم للعلاج بالخارج .

وشددت الشركة، في بيانها، على أن المنطقة الشرقية بها نسبة كبيرة من الحقول والمواني النفطية وتشكل النسبة الكبرى من إنتاج النفط في أراضيها، كما أن إنتاج النفط خلال ثورة 17 فبراير المجيدة، كانت من هذه المنطقة وهذا قد لا يعلمه الوزير ولكن من كانوا في الحدث ومنهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يعلمون ذلك علم اليقين، وعليه فإنها لا تستحق النكران والتهميش.

وتابعت:” نحذر من مغبة نتائج هذا القرار وما يتضمنه من آثار سلبية وما ينتج عنه من ردود فعل من مستخدمي القطاع في المنطقة قد تصل إلى الاعتصام وإيقاف العمل ووقف الإنتاج في حقول الشركة ومسؤلية ذلك تقع على صاحب القرار”.

وأضافت الشركة:” إننا نبدي إنزعجنا واستنكارنا لهذا القرار الذي سيسبب نتائج لا تحمد عقباها، وبعد أن استبشرنا خيرا بهذه الحكومة وأنها ستزهر حياة الشعب الليبي الذي عانى الكثير خلال المدة الماضية.

وأشارت الشركة، إلى أنها تطالب المشير خليفة بلقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ، أن يتدخل في هذا الخصوص، وأن يقف لاستكمال هذا الصرح الطبي الكبير الذي سيعود على المنطقة كلها بالخير .

كما طالبت الشركة، مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالوقوف معهم لأنهم دائما في صف الوطن والعمل في الحقول والمواقع النفطية في أحلك الظروف وأقساها للمحافظة على قوت الشعب الليبي، متابعة:” نناشده أن يبذل كل جهده لأيقاف هذا القرار “.