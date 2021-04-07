“طرابلس المركز” تدعو سكان “فشلوم” للمساهمة في حملة النظافة

دعت بلدية “طرابلس المركز” المواطنين من سكان نطاق البلدية وأهالي الشوارع المجاورة لحي “فشلوم” المشاركة بكل مجهودات في حملة تطوعية المزمع إقامتها لتنظيف شوارع فشلوم وأزقتها.

وقالت “طرابلس المركز” في منشور تحفيزي لها على منصتها الإعلامية أن ( الحملة تنطلق من مبدأ المشاركة المجتمعية وتفعيل دور العمل التطوعي وتحفيزاً لكل مواطن على مبدأ الإحساس بالمسؤولية وكذلك كل مؤسسات الدولة).

وحددت “البلدية” موعد السبت المقبل -عند الثامنة صباحاً – لانطلاق حملة النظافة العامة لشوارع محلة فشلوم الواقعة في نطاقها، تحت إشراف ومشاركة كل أعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز .

ونوهت البلدية في منشورها بدور شركة الخدمات العامة الدائم وأيضاً دور الكشافة والمرشدات، داعيةً جميع وسائل الإعلام الليبية لإبراز هذا العمل التطوعي الذي سينطلق تحت شعار : “طرابلس عايشة فينا”.

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